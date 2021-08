I Me contro Te hanno svelato il volto del Signor S, il cattivo dei loro video e film

28 Agosto 2021 – 17:29

L’uscita in sala del secondo film dei Me contro Te, “Il mistero della scuola incantata”, ha svelato l’identità di un personaggio estremamente importante per i video dei due youtuber: il Signor S, il cattivo delle loro storie di cui finalmente ora conosciamo il volto.Continua a leggere



L’uscita in sala del secondo film dei Me contro Te, “Il mistero della scuola incantata”, ha svelato l’identità di un personaggio estremamente importante per i video dei due youtuber: il Signor S, il cattivo delle loro storie di cui finalmente ora conosciamo il volto.

Continua a leggere L’uscita in sala del secondo film dei Me contro Te, “Il mistero della scuola incantata”, ha svelato l’identità di un personaggio estremamente importante per i video dei due youtuber: il Signor S, il cattivo delle loro storie di cui finalmente ora conosciamo il volto.

Fonte: Fanpage Tech