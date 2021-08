Cosa sono i regali che puoi comprare nei video su TikTok

28 August 2021 – 17:01

Nei commenti su TikTok, solo per alcuni creator, sono apparsi dei “regali” che è possibile acquistare attraverso le monete della piattaforma (e quindi soldi veri) in maniera simile a quanto avviene durante le dirette. Si tratta di una novità che la piattaforma sta sperimentando per consentire ai tiktoker di guadagnare dai loro video.Continua a leggere



Nei commenti su TikTok, solo per alcuni creator, sono apparsi dei “regali” che è possibile acquistare attraverso le monete della piattaforma (e quindi soldi veri) in maniera simile a quanto avviene durante le dirette. Si tratta di una novità che la piattaforma sta sperimentando per consentire ai tiktoker di guadagnare dai loro video.

Continua a leggere Nei commenti su TikTok, solo per alcuni creator, sono apparsi dei “regali” che è possibile acquistare attraverso le monete della piattaforma (e quindi soldi veri) in maniera simile a quanto avviene durante le dirette. Si tratta di una novità che la piattaforma sta sperimentando per consentire ai tiktoker di guadagnare dai loro video.

Fonte: Fanpage Tech