Amazon Eero Pro, la rete mesh oggi costa (molto) meno

28 Agosto 2021 – 13:50

Amazon taglia improvvisamente il prezzo del kit da 3 router mesh Eero Pro, abbattendo il costo del proprio top di gamma per la connettività di casa.

The post Amazon Eero Pro, la rete mesh oggi costa (molto) meno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico