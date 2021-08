Alcune funzioni di eFootball (PES) non saranno disponibili al lancio: ecco quali

28 Agosto 2021 – 17:29

Il publisher Konami ha affermato la necessità di uscire il prima possibile (probabilmente per non mancare il lancio di FIFA 22 previsto l’1 ottobre ), ecco dunque perché il nuovo eFootball non godrà di tutte le sue caratteristiche all’uscita sul mercato. Ecco cosa non sarà disponibile all’inizio.

Fonte: Fanpage Tech