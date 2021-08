Perché TikTok vuole allungare la durata dei video

27 Agosto 2021 – 15:04

Foto: via UnsplashQuando a dicembre scorso TikTok ha iniziato a condurre test per offrire ai suoi utenti video della durata di tre minuti già sembrava una rivoluzione per una piattaforma che ha fatto della brevità delle clip che ospita – inizialmente di 15 secondi – e del ritmo frenetico con cui queste si susseguono uno i principali tratti distintivi e motivi di successo.

L’allungamento della durata massima dei video che si possono caricare sull’app è arrivata infine a inizio luglio. TikTok pare però volersi spingere oltre questo limite. Le ultime indiscrezioni riportano infatti che il social di proprietà della cinese ByteDance starebbe già offrendo ad alcuni suoi utenti la possibilità di girare video di cinque minuti.

La notizia è stata condivisa per la prima volta in un tweet dal consulente di social media Matt Navarra, che ha pubblicato uno screenshot di un avviso di TikTok che annunciava che gli utenti ora avranno la possibilità di caricare video più lunghi. “Carica video lunghi fino a 5 minuti dal tuo dispositivo. Assicurati di utilizzare l’ultima versione di TikTok prima di provare la funzione sulla tua app o su tiktok.com”, recita lo screenshot.

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit 🕺 🤳🏻 pic.twitter.com/qiRbJmHkma — Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

Secondo il sito 9to5Mac, alcuni utenti hanno segnalato la possibilità di caricare video lunghi fino a 10 minuti. Questo vorrebbe dire che che TikTok sta testando insieme limiti video di lunghezza variabile per capire cosa può funzionare meglio.

Si tratta di un cambiamento radicale per la piattaforma che ha come caratteristica dominante la brevità dei suoi contenuti ma, come si sa, nel mondo dei social non evolversi equivale a scomparire.

Al momento dell’introduzione del limite di 3 minuti TikTok aveva fatto sapere che la novità era stata pensata per offrire alle persone una maggiore flessibilità nella creazione dei propri video. L’azienda citava in particolare i format dei tutorial, difficili da realizzare e da seguire con una serie di brevi clip.

Questa mossa potrebbe portare l’applicazione di ByteDance a diventare un possibile concorrente di YouTube per i video più lunghi, proprio nel momento in cui il sito sta compiendo un passaggio inverso puntando sulle clip brevi con Shorts e rivaleggiando proprio con TikTok.

La durata di tre, di cinque o di dieci minuti rallenterebbe il ritmo dei contenuti che compaiono nella sezione dei For you e che le permette di tenere incollati i suoi utenti allo schermo. Nessuno può immaginare come i contenuti di forma più lunga verranno accolti tra un pubblico con tempi di attenzione sempre più brevi, né come si comporterà l’algoritmo di TikTok e quali video sceglierà di privilegiare. YouTube per esempio predilige i contenuti lunghi.

Per evitare che video più corposi facciano calare troppo l’attenzione degli utenti, la piattaforma potrebbe anche creare una nuova sezione dedicata, un po’ come Instagram ha fatto con le Igtv.

Il ragionamento alla base di questo allungamento è però abbastanza semplice. Più un video è lungo e più tempo si passa a guardarlo, se è interessante. Inoltre, anche gli inserzionisti potrebbero apprezzare il formato più lungo perché dà loro più tempo per trasmettere il loro messaggio. La sfida all’orizzonte per TikTok sembra quella di mantenere il coinvolgimento degli utenti per più minuti e per questo non ci stupirebbe se arrivassero presto altre novità o strumenti per i creator.

A repentaglio però potrebbe esserci l’unicità e l’identità dell’app. Se, come abbiamo detto, per i social media cambiare ed aggiungere funzionalità è fondamentale per offrire un’esperienza rinnovata agli utenti e potenzialmente espandere il proprio pubblico, il rischio è però alla lunga quello di una certa omologazione tra le piattaforme. Lo insegnano per esempio i casi emblematici delle stanze audio, che da Clubhouse stanno trovando spazio su quasi tutte le altre app, e quello delle Storie.

A proposito, sempre Matt Navarra ha riferito che l’app di ByteDance sta lavorando ad una sorta di Storie di TikTok, un’altra funzione copia di Instagram che consentirà agli utenti di pubblicare contenuti che scompaiono dopo 24 ore.

