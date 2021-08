Il dock di ricarica che ‘rimpiazza’ il mai arrivato AirPower

27 Agosto 2021 – 15:04

Tanto chiacchierato e mai arrivato sul mercato, AirPower sembra rivivere con Omnia Q5, che si propone come stazione di ricarica per fare il pieno a tutti i dispositivi targati Apple. Senza accumulare cavi, poiché c’è la modalità wireless a farli scomparire. Compatto nelle dimensioni (15,7 cm x 8,5 cm x 12,4 cm per 458 grammi), permette di mettere sotto carica iPhone, iPad (unico che necessita del cavo), Apple Watch, AirPods e anche Apple Pencil.

A quest’ultima e all’orologio smart fornisce 2,5W di potenza ciascuno, il doppio agli auricolari e il triplo all’iPhone. Ideato per i fanatici della Mela, il dispositivo funziona anche con smartphone Android e la maggior parte degli auricolari true wireless, mentre sfruttando i due anelli di ricarica separati in silicone presenti nella confezione sono compatibili pure vari smartwatch Samsung.

Dotato di specifica protezione per rimediare al surriscaldamento del dock di ricarica, Omnia Q5 è proposto con tre anni di garanzia al costo di circa 65 euro, con spese di spedizione incluse e consegna a domicilio programmate dal prossimo novembre.

