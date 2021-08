Crudelia e le altre Cattive Disney: da villain ad (anti)eroine

27 Agosto 2021 – 15:05

Crudelia, il live action con Emma Stone che svela le origini di una delle villain più popolari del cinema, è finalmente disponibile a catalogo su Disney+. Incentrato sulla giovane e ambiziosa Estella, ragazza povera che sogna di diventare una famosa stilista nella Londra ribelle degli anni ’70, Crudelia è l’esempio più recente di come la Casa di Topolino stia facendo delle epiche Cattive delle sue favole a cartoni le vere protagoniste della sua produzione. Merito del merchandise: da quando esistono i Disney Store, le vendite di giocattoli e affini hanno dimostrato che il pubblico ha una predilezione per i pittoreschi villain. Attingendo all’innata attrazione che l’umanità coltiva per il proprio lato oscuro, per ciò che la società condanna come una perversione dalla norma, la riscrittura delle fiabe dal punto di vista degli antagonisti osservata nei recenti live action Cenerentola, Maleficent e Crudelia si rivela una mossa vincente, e a guadagnarci sono quelle spettatrici (o meglio, spettat****) outsider, ribelli, “strani” e “diversi” che finalmente vedono i loro role model emergere.

Tuttavia, la Matrigna di Cenerentola Lady Tremaine (ma in misura minore), Malefica e Crudelia non sono solo l’oggetto di una rielaborazione che muta le cattive in antieroine, ma viene assegnata loro una mitologia simile che entusiasma e avvilisce al tempo stesso. Lady Tremaine e Malefica sono diventate villain a causa degli uomini: la prima ha sofferto per la predilezione che il marito mostrava nei confronti della figlia rispetto a lei e alle sorellastre; Malefica è stata tradita dall’amico che le ha strappato le ali e poi è stata emarginata dalla corte. A Crudelia è andata pure peggio; la madre l’ha abbandonata e l’ha resa orfana due volte. Non sono cattive in senso innato come lo erano originariamente le villain Disney, vedi il caso di Grimilde, animata dalla gelosia verso la bella, giovane e ingenua Cenerentola.

La Casa di Topolino ha operato un cambio di rotta nella messa in scena delle ‘cattive’ anche nei film di animazione, vedi il caso di Elsa di Frozen e Te-Ka di Vaiana: la prima era stata concepita come villain, per poi diventare un’outsider e una “protettrice”; la seconda è l’ennesima vittima delle angherie dell’uomo geloso del suo potere. La questione del potere è fondamentale: Cenerentola, Biancaneve, Aurora e le altre principesse Disney classiche sono fanciulle mansuete che si accontentano di mettere su famiglia e fare le pulizie di casa con gioia e solerzia; Crudelia – e ancor più Malefica – sono ambiziose e potenti. Lady Tremaine è altrettanto ambiziosa, ma parte svantaggiata. La rielaborazione in chiave Il diavolo veste Prada che aleggia sulla versione cinematografica di Cruella DeVil ne fa una donna in carriera single, disinteressata alla vita sentimentale e alla famiglia: “Perdiamo più donne a causa del matrimonio che in guerra, carestia e malattia” dirà, emblematicamente, nel film del 1996 con Glenn Close.

In questo nuovo live action, Crudelia si scontra con una villain di gran lunga più perfida di lei, la regina della moda impersonata dalla diabolica Emma Thompson: entrambe sono stilosissime, appariscenti, provocanti. Anche Lady Tremaine e Malefica hanno un look irresistibile, elegante e raffinato. La differenza fondamentale con le sciape principesse è immediatamente evidenziata da trucco e parrucco elaborati e audaci. Agli spettatori dei classici Disney le donne piacevano remissive, ingenue, slavate e piacevoli da guardare, ora apprezzano anche figure femminili assertive, ambiziose e dalla personalità incontenibile. Non senza averle prima, però, trasformate in donne attraenti: con eccezioni clamorose – come la Crimilde di Biancaneve -, le Villain Disney erano quasi sempre brutte, attempate, fortemente sottopeso o sovrappeso, mentre Lady Tremaine, Malefica e Crudelia sono bellissime (sebbene i personaggi maschili che le circondano non lo riconoscano).

Ma non basta, e a loro non viene concessa l’integrazione nella società attraverso i normali schemi come accade alle principesse: possono essere madri o matrigne ma single, ma senza amare un uomo e formare una famiglia tradizionale. Essere sole e asessuate è il prezzo da pagare per aver preteso il potere, appannaggio maschile. Ursula, la prorompente Cattiva di La sirenetta, lo dirà chiaramente osservando come gli uomini preferiscono le donne che tengono a freno la lingua, e Lady Tremaine e Malefica faranno osservazioni analoghe. Ancor di più, le ‘cattive’ pagano il prezzo di non aver bisogno di un uomo che le salvi o le aiuti a fare le cose come le principesse classiche: Crudelia, per esempio, è sì aiutata dai suoi partner in crime maschi, ma è lei a comandare. A conti fatti, le storie di queste villain “freak” e non conformi alla società suggeriscono come le creature più pericolose dell’universo Disney siano le donne di potere, che quindi, seppur accattivanti, non saranno mai vere eroine.

