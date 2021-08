SpaceX non ha più ossigeno per i razzi perché serve ai pazienti Covid in terapia intensiva

26 Agosto 2021 – 17:29

Il gruppo aerospaziale fondato da Elon Musk ha affermato di aver incontrato problemi a reperire l’ossigeno liquido necessario a spedire nello spazio i suoi razzi. La risorsa è diventata gradualmente sempre più difficile da trovare in commercio perché vitale nel trattamento dei pazienti Covid più gravi.Continua a leggere



Il gruppo aerospaziale fondato da Elon Musk ha affermato di aver incontrato problemi a reperire l’ossigeno liquido necessario a spedire nello spazio i suoi razzi. La risorsa è diventata gradualmente sempre più difficile da trovare in commercio perché vitale nel trattamento dei pazienti Covid più gravi.

Continua a leggere Il gruppo aerospaziale fondato da Elon Musk ha affermato di aver incontrato problemi a reperire l’ossigeno liquido necessario a spedire nello spazio i suoi razzi. La risorsa è diventata gradualmente sempre più difficile da trovare in commercio perché vitale nel trattamento dei pazienti Covid più gravi.

Fonte: Fanpage Tech