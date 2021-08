La trasformazione di Favij: com’era e com’è diventato lo youtuber più famoso

26 August 2021 – 14:03

Oggi Favij non è solo lo youtuber italiano più seguito, ma un influencer a tutto tondo che cura attentamente la propria immagine, ma la sua carriera è iniziata quasi per caso quando aveva appena 16 anni, con video di gameplay che lo ritraevano spesso in tenuta da videogiochi. Ecco com’è cambiato nei suoi 10 anni di carriera in video.Continua a leggere



Oggi Favij non è solo lo youtuber italiano più seguito, ma un influencer a tutto tondo che cura attentamente la propria immagine, ma la sua carriera è iniziata quasi per caso quando aveva appena 16 anni, con video di gameplay che lo ritraevano spesso in tenuta da videogiochi. Ecco com’è cambiato nei suoi 10 anni di carriera in video.

Continua a leggere Oggi Favij non è solo lo youtuber italiano più seguito, ma un influencer a tutto tondo che cura attentamente la propria immagine, ma la sua carriera è iniziata quasi per caso quando aveva appena 16 anni, con video di gameplay che lo ritraevano spesso in tenuta da videogiochi. Ecco com’è cambiato nei suoi 10 anni di carriera in video.

Fonte: Fanpage Tech