La Norvegia sperimenterà una nave cargo elettrica senza equipaggio

26 Agosto 2021 – 15:04

(Foto: Yara)La nave cargo elettrica norvegese senza equipaggio Yara Birkeland è pronta a compiere il suo viaggio inaugurale entro la fine del 2021, con un anno di ritardo rispetto al programma originario per via della pandemia di Covid-19. L’imbarcazione debutterà con una tratta da Herøya a Brevik, nel sud della Norvegia, con il solo supporto di tre centri di controllo remoto. L’obiettivo è di riuscire a risparmiare l’equivalente di 40.000 viaggi di tir all’anno.

La società Yara, tra i leader globali nel campo dei fertilizzanti, ha scelto il nome Birkeland in onore del fisico e inventore norvegese Kristian Birkeland e si è avvalsa della collaborazione del gruppo internazionale Kongsberg per realizzare l’imbarcazione presentata nel 2017 e finalmente pronta al primo viaggio, con guida totalmente autonoma.

La nave porta-container elettrica Yara Birkeland sarà mossa da un sistema di propulsione a 900 kW e alimentata da una gigantesca batteria da 7 MWh per sostenere una (lenta) velocità di crociera massima di 13 nodi, circa 24 chilometri all’ora, circa la metà di quella raggiunta da equivalenti navi cargo con motori tradizionali. Ma d’altra parte lo scopo di questo mercantile è proprio quello di rispettare l’ambiente e ridurre drasticamente il livello di emissioni di CO2.

Se il test darà i risultati sperati, la nave potrà generare anche effetti benefici sulla qualità del traffico su strada nell’area evitando congestioni in una nazione, la Norvegia, che sta già puntando in modo robusto sulla mobilità elettrica, ricevendo per prima le spedizioni di moderne e innovative vetture da realtà estere come la Cina.

Herøya e Brevik si trovano nella penisola di Eidangerhalvøya, nella zona meridionale della Norvegia, in passato molto attiva nell’esportazione di ghiaccio e legna e distano tra loro circa 9 chilometri in linea d’aria. Una tratta breve che ben si adatta a questo primo progetto elettrico e a guida autonoma, che potrebbe aprire interessanti orizzonti nei trasporti marittimi locali.

