Tra pochi giorni potrai giocare (gratis) il nuovo Call of Duty Vanguard: ecco come

25 Agosto 2021 – 14:29

Dalle 19:00 del 27 agosto alle 19:00 del 29 agosto, il titolo di Activision in cui si potranno cambiare le sorti della Seconda Guerra mondiale metterà a disposizione degli utenti Sony la nuova modalità Multiplayer chiamata Champion Hill. Di seguito i dettagli sul nuovo Call of Duty: Vanguard e come provarlo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech