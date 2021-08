Su WhatsApp arrivano le reazioni ai messaggi (come su Facebook)

25 Agosto 2021 – 14:29

La novità è stata avvistata in questi giorni in anteprima ma non è ancora stata annunciata ufficialmente. Permetterà agli utenti della piattaforma del gruppo Facebook di commentare i messaggi ricevuti all'interno di chat e gruppi con una reazione, in modo simile a quanto avviene già su Facebook Messenger.



Fonte: Fanpage Tech