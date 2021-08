Le migliori promozioni della Amazon gaming week

25 Agosto 2021 – 18:04

Scatta ufficialmente oggi l’Amazon Gaming Week 2021, una settimana di sconti dedicati ai gamer con offerte che spaziano dai gaming laptop ai monitor e periferiche fino agli immancabili giochi per tutte le piattaforme. Abbiamo scelto le promozioni più interessanti da cogliere fino a esaurimento scorte.

Migliori offerte su gaming laptop

(Foto: Asus)Non si può che partire con gli oggetti più ambiti ovvero i gaming laptop, i portatili predisposti per il gioco alla massima qualità. Partiamo dalla coppia MSI GF63 Thin con processore Intel Core i5-10300H, scheda grafica GeForce GTX 1650 Max-Q e ssd da 512 gb a 849 euro (-19%) e dal fratello maggiore GF65 Thin con Intel Core i7-10750H, gpu Msi GeForce RTX 3060, 16 gb ram e ssd da 1 tb a 1599 euro (-16%).

Buon prezzo anche per HP Pavilion Gaming 15 con processore Amd Ryzen 7 4800H, gpu GeForce GTX 1650 e audio Bang & Olufsen a 849,99 euro (-15%) e per Lenovo Legion 5 con identico processore ma scheda grafica GeForce RTX 2060 e parte da 999 euro (-20%).

Salendo di prezzo e di hardware, c’è Asus Rog Strix Scar 15 con processore Intel Core i7-10875H, GeForce RTX 2070 Super, doppia ssd da 512 gb a 1599 euro (-12%) e Msi GE76 Raider con schermo da 17,3 pollici a 300Hz, scheda Msi GeForce RTX 3070, processore Intel Core i7-10870H a 2299 euro (-23%).

Migliori offerte su monitor e periferiche

(foto: Samsung)Numerosi i gaming monitor in offerta, come l’ultrapanoramico Samsung Odyssey G9 da 49″ e in formato 23:9 a 1099,90 euro (-34%), la proposta top di gamma 38GN950 UltraGear di Lg a 1199 euro (-14%), Acer Nitro da 23.8″ full hd a 159,90 euro (-30%), il panoramico e curvo MateView Gt 34” di Huawei a 449,90 euro (-18%), infine Msi Optix Mpg341cqr da 34″ curvo a 599,90 euro (-33%).

Tra le tastiere per gaming segnaliamo Asus Rog Strix Scope RX che è anche resistente ad acqua e polvere e si trova a 104,99 euro (-23%), la silenziosa Corsair Strafe Rgb Mk.2 Silent a 129,99 euro (-20%) e la compatta HyperX Hx-Kb6rdx a 94,99 euro (-21%). Molti sconti interessanti tra i gaming mouse come quello senza fili Logitech G Pro da 25.600 dpi a 94,99 euro (-39%), il leggero e impermeabile modello con filo SteelSeries Aerox 3 a 54,99 euro (-21%) e il programmabile Razer Basilisk Ultimate a 119,99 euro (-27%).

Per quanto riguarda le periferiche audio, si trovano in offerta anche le cuffiette wireless Realme Buds Air 2 con latenza ultra bassa a 88 ms e 25 ore di autonomia a 35 euro (-30%) e quelle a padiglione come Jbl Quantum 800 con suono surround e microfono a 144,90 euro (-27%) e Astro Gaming A40 TR-X Edition con Dolby Atmos e microfono a 134,99 euro (-20%). Tra i microfoni per il gaming c’è quello a condensatore HyperX QuadCast S può tornare molto utile per streaming, podcast e gioco online, costa 139,99 euro (-30%) oppure Trust Gaming GXT 252 Emita Plus con braccio regolabile a 91,99 euro (-29%).

Tra le altre periferiche, il volante con pedali Logitech G920 a 229,99 euro (-44%) e il caricatore HyperX per quattro Joy-Con della Nintendo Switch a 19,99 euro (-20%).

Migliori offerte sui giochi

Tra i più interessanti giochi in promozione troviamo il codice Origin per The Sims 4 per pc a 9,99 euro (-75%), Pokémon Scudo per Nintendo Switch a 48,76 euro (-19%), il controverso Cyberpunk 2077 a 39,99 euro (-33%) e infine la versione per Ps5 e Xbox Series X/S di Subnautica Below Zero a 21,99 euro (-27%).

Ecco la pagina principale dell’Amazon Gaming Week 2021 per tutti gli altri prodotti in promozione.

