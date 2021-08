iRobot Roomba 692: l’aspirapolvere intelligente al MINIMO STORICO

25 Agosto 2021 – 19:49

Il nuovo Robot, iRobot Roomba 692, è attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente basso: cogli l’offerta e fatti un super regalo.

The post iRobot Roomba 692: l’aspirapolvere intelligente al MINIMO STORICO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico