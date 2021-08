AGCOM: DAZN deve garantire la qualità del servizio

25 August 2021 – 19:17

AGCOM vigilerà sulla qualità del servizio di streaming offerto da DAZN ed eventualmente interverrà con appositi provvedimenti sanzionatori.

