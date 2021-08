Xiaomi: il termometro igrometro smart è uno SPETTACOLO (5€)

24 Agosto 2021 – 19:49

Questo termometro igrometro smart di Xiaomi è un vero e proprio spettacolo ed è super compatto: su Amazon lo prendi a 5,99€ appena.

