Presentata la ebike di lusso più leggera al mondo

24 Agosto 2021 – 18:04

(Foto: Ares – Hps)Da due brand di primo piano del design e della tecnologia arriva quella che si presenta come la ebike di lusso più leggera al mondo, prodotta in soli 24 esemplari e con un’estetica curata e retrò che si rifà a colori e linee anni Settanta-Ottanta. La nuova Ares Super Leggera by Hps è il frutto dell’unione dell’esperienza e delle competenze da un lato della prestigiosa firma modenese Ares di Modena, che ha curato telaio e dettagli, e dall’altra di Hps (High performance systems) nota per le soluzioni ingegneristiche di ultima generazione applicate alla mobilità sportiva, che si è occupata della meccanica.

Ares e Hps hanno investito due anni per la progettazione della bici elettrica, avvalendosi di numerosi test in laboratorio e su strada grazie anche alla collaborazione di ciclisti professionisti. Il risultato è un mezzo elegante e con materiali di pregio (come la sella in cuoio realizzata a mano), ma con un’anima tech e evoluta. Soprattutto, con numeri da record: Ares Super Leggera by Hps ferma infatti l’ago della bilancia ad appena 9 chilogrammi – nella versione base – grazie soprattutto a un avanzato telaio in fibra di carbonio lavorato a mano e un propulsore da 200 watt ad alta efficienza e comfort, che si cela in modo impercettibile nella struttura della due ruote.

(Foto: Ares – Hps)Oltre al motore di serie da 85 Wh, con una coppia massima erogata in 15 Nm, peso di 720 grammi e autonomia di 90 minuti, c’è anche la versione più prestante da 193 Wh, peso di 1,2 chili e 3 ore di autonomia. La spinta è stata messa a punto per agire in modo fluido, senza snaturare la pedalata. Le tecnologie a bordo della bici derivano da precedenti progetti di Formula 1 e in ambito aerospaziale e limano al minimo possibile non solo il motore, ma anche gli altri componenti come batteria e l’elettronica di controllo, che sono piazzati vicino al movimento centrale garantendo il giusto equilibrio e comodità. La scheda tecnica annovera componenti top di gamma come manubrio e attacco Deda Elementi, gruppo custom e freni a disco Campagnolo Ekar, ruote Campagnolo Shamal e pneumatici Pirelli P Zero.

(Foto: Ares – Hps)Il prezzo di vendita dei 24 esemplari di Ares Super Leggera by Hps sarà di 18950 euro e include accessori di valore come il porta-bici da auto Sea Sucker, uno stand Gioma e un ciclocomputer Garmin. Hps aveva di recente mostrato un’altra bici da record, quella più leggera di sempre di tipo da corsa: Domestique 1-21 Launch Edition.



The post Presentata la ebike di lusso più leggera al mondo appeared first on Wired.

Fonte: Wired