Arrampicarsi su casse di frutta e cadere sull’asfalto: l’ennesima sfida pericolosa di TikTok

24 August 2021 – 13:52

Nella Crate Challenge i partecipanti impilano il maggior numero di casse possibile come se fossero una scalinata o una piramide, per poi salire e scendere dal percorso cercando di rimanere in equilibrio. Il trend non è nato su TikTok, ma sulla piattaforma di origine cinese ha trovato viralità e sta venendo imitato da numerosi utenti.

Fonte: Fanpage Tech