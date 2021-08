8 libri da leggere se vi piacciono le serie tv

24 Agosto 2021 – 18:04

Se dovessimo tracciare un identikit degli appassionati di serie tv probabilmente emergerebbe il profilo di persone appassionate di storie, che godono nell’affezionarsi ad alcuni personaggi e sono disposti ad dedicare parecchi ore ai loro eroi preferiti, ma anche ad attendere settimane, mesi e addirittura anni il ritorno dei loro beniamini. Spettatori fedelissimi, quindi, e anche molto curiosi, che amano approfondire gli universi seriali che amano anche al di fuori del solo mezzo televisivo. Recenti sondaggi, in particolare, hanno dimostrato che in particolare i fan italiani delle serie sono molto propensi ad andare poi in libreria per espandere le storie o gli aneddoti che hanno visto sullo schermo.

Negli ultimi tempi, in effetti, ad accompagnare questa rinnovata epoca d’oro della serialità si è sviluppato un vero e proprio filone editoriale che mira ad approfondire gli aspetti più vari, da quelli più tecnici a quelli più curiosi e sorprendenti, dei titoli più in voga del momento. Ci sono veri e propri manuali storici che fanno una panoramica molto precisa dell’evoluzione dei vari generi, mentre altri sono saggi suggestivi o libri che partono dalle serie per raccontare temi ancora più vasti, dalla scienza alla società passando per la filosofia. Ecco alcuni libri sulle serie da non perdere:

AA.VV., Storia delle serie tv, Audino

Questo doppio volume è forse l’uscita più recente e più completa che tenta una ricostruzione cronologica molto precisa dell’evoluzione del mezzo seriale. Lo fa tramite diversi autori che si occupano di numerosi fenomeni che hanno caratterizzato la serialità dagli anni Cinquanta ad oggi, partendo dai primi successi in bianco e nero arrivando fino allo strapotere dello streaming dei giorni nostri. Dalle tendenze più ampie agli esempi più specifici, una cavalcata densa e intrigante adatta ai più esperti così come ai neofiti.

The 88 fools con Giorgio Biferali, Guida tascabile per maniaci di serie tv, Edizioni Clichy

Oltre 250 serie raccontate in un catalogo completo e avvincente che non solo passa in rassegna i migliori titoli della serialità di ieri e di oggi, ma offre numerosi approfondimenti anche su location, autori, dialoghi, premi, curiosità e molto altro. Da Perry Mason a Unorthodox, da Star Trek a Desperate Housewives, da Gomorra a The Young Pope, questa Guida tascabile è anche un ottimo strumento per recuperare molte serie che avete lasciato indietro.

Andrea Gentile, La scienza delle serie tv, Codice

Anche se spesso non ci facciamo molto caso, la scienza è presentissima in ogni serie culto che ci ha appassionato negli ultimi anni: dal laboratori di metanfetamine domestiche di Walter White in Breaking Bad all’incrollabile barriera di ghiaccio di Game of Thrones, dal teletrasporto di Star Trek alle diagnosi bizzarre di Dr. House, fisica, chimica, medicina, astronomia e molto altro sono le regine spesso poco raccontate del mondo seriale. La scienza delle serie tv rimedierà alle vostre lacune e vi darà di che sorprendere i vostri amici a cena.

Jason Mittel, Complex tv, minimum fax

Uscito nel 2017, Complex tv rimane a tutt’oggi forse il migliore saggio per capire come si è evoluta la scrittura televisiva e, con essa, anche il panorama mediatico dell’intrattenimento domestico. Da studioso dei media qual è, Mittel riesce a raccontare le bizzarrie narrative di serie come Lost, I Soprano e How I Met Your Mother inserendoli nel contesto più ampio di una rivoluzione vera e propria del mezzo televisivo, che abbandona alcuni aspetti tradizionali per adeguarsi a un pubblico sempre più attento ed esigente.

Marina Pierri, Eroine, Tlon

E se le serie tv fossero uno specchio fedele ed essenziale dei nostri sommovimenti sociali molto più di quanto possiamo immaginare? È quello che cerca di farci intravedere Pierri in questo saggio ricco di simbologie e suggestioni ma anche di analisi critiche molto precise e articolate: passando in rassegna i personaggi femminili più significativi delle serie recenti esce un ritratto fiero e complesso della femminilità contemporanea che sullo schermo trova spesso una realizzazione più compiuta e originale di quanto sfortunatamente non avvenga nella realtà di tutti i giorni.

Diego Castelli e Marco Villa, Serial Moments, Utet Università

Castelli e Villa di Serial Minds traslano tutto il loro interesse nerd nei confronti delle serie tv in questo volume che è documentato, preciso e storicamente lineare, ma non manca di concedersi osservazioni taglienti e commenti ironici. Ripercorrono in particolare gli ultimi 20 anni della nostra serialità, soffermandosi non solo sui titoli che sono stati sulla bocca (e negli occhi) di tutti ma proponendo anche 40 scene che difficilmente dimenticheremo per la loro portata rivoluzionaria.

Luca Barra, Le sitcom, Carocci

In origine fu Lucy ed io, che forse molti di noi non ricordano. E poi I Jefferson, Happy Days, Seinfeld e ancora Friends, Will & Grace, fino ai più recenti How I Met Your Mother e The Big Bang Theory. Tutti titoli che hanno cambiato sensibilmente il panorama seriale e sono accumunati da una caratteristica principale: sono tutte sitcom. Barra mostra come questo filone, spesso guardato con snobismo, è invece un motore incessante di rivoluzioni e innovazioni di linguaggio, avendo scrollato anche in Italia il torpore della nostra serialità, con esempi come Casa Vianello e Boris.



Rick DuFer, Spinoza e popcorn, DeAgostini

Cosa c’entra Nietszche con Matrix, o Cartesio con Game of Thrones? Da abile divulgatore com’è, Rick DuFer mostra come i più grandi pensatori della filosofia occidentale e non solo abbiano influenzato la scrittura delle serie e delle saghe più amate e anche l’evoluzione dei personaggi divenuti intramontabili, fra slanci sovraumani, empirei innarrivabili, caduta degli dei e molto altro.



The post 8 libri da leggere se vi piacciono le serie tv appeared first on Wired.

Fonte: Wired