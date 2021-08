The Witcher: Nightmare of the Wolf è meglio della serie

The Witcher: Nightmare of the Wolf, prequel animato di The Witcher dal 23 agosto su Netflix, ha come protagonista Vesemir il mentore dello scontroso strigo Geralt di Rivia. La coproduzione coreano-americana, ultima aggiunta all’universo transmediale letterario, seriale e videoludico che compone il franchise della saga fantasy, fa parte delle produzioni originali a cartoni della piattaforma di streaming che vanta tra i precedenti Castlevania. E proprio con la trasposizione dei videogame Konami vanta più affinità, per tipo di animazione (in stile giapponese), genere (il fantasy horror) e ambientazione (una località medievale dove umani e creature soprannaturali coesistono). The Witcher: Nightmare of the Wolf narra le avventure dell’arrogante, disilluso e opportunista Visemir (doppiato in originale da Theo James, la voce di Hector in Castlevania), strigo nomade abile nel dare la caccia ai mostri che estirpa dietro compenso.

Rispetto a Geralt, il suo apprendista che si esprime a grugniti, è quasi logorroico, ed è un bene: grazie a lui lo spettatore ha l’occasione di esplorare un aspetto della saga fantasy di Andrzej Sapkowski affrontato solo tangenzialmente nella prima stagione di The Witcher: la discriminazione a cui sono soggetti gli strighi. Visemir solleva più volte la questione: considerati un male necessario, questi potenti mutanti creati per dare la caccia ai mostri sono vittime di una mitologia che li dipinge come vili sfruttatori delle tragedie dei comuni mortali vittime delle incursioni delle creature soprannaturali. Nei casi peggiori, sono additati come millantatori scaltri sfruttatori dell’ignoranza superstiziosa dei villici.

Visemir si è sottoposto al brutale addestramento a cui sono sottoposti i bambini futuri strighi per sfuggire alla povertà: si è unito al suo mentore, Deglan (in originale con l’accento dello scozzese Graham McTavish, già doppiatore di Dracula in Castlevania), di sua spontanea volontà, in cerca di un futuro meno sinistro, a differenza di tanti altri coetanei venduti dalle famiglie indigenti. Il torvo ritratto della società che mette in scena il film sottende a una critica man mano più feroce dell’emarginazione a cui vanno incontro mostri e cacciatori di mostri, messi sullo stesso piano, per i quali i fautori più estremisti auspicano lo stesso esito: l’estinzione.

The Witcher: Nightmare of the Wolf mette subito in chiaro, come Castlevania, che il pubblico a cui destinato è adulto: è sexy e violento, trasudante il compiacimento con cui indulge nello splatter, soffermandosi su arti mozzati, sangue a fiotti e tutto il corredo di espedienti granguignoleschi venuti in mente al regista, Kwang-Il-han dello Studio di animazione coreano Mir (La leggenda di Korra, Mortal Kombat Legends e Voltron: Legendary Defender). Ottima la sua regia, specialmente curata nelle concitati scene d’azione che impressionano per la brutalità delle battaglie, veloci e barbariche. Il meglio lo dà, tuttavia, quando il numero dei contendenti in campo scende e può concentrarsi su coreografie più fluide.

L’animazione supplisce, assieme a un character design pulito e accattivante, al limite tecnico maggiore di The Witcher a cui la direzione artistica non può sopperire più di tanto: la rigidezza dei volti di Visemir e compagnia, limitati a livello espressivo con l’effetto di ridurre un po’ l’impatto emotivo della narrazione e l’empatia degli spettatori. Il messaggio del film viene lo stesso trasmesso in modo inequivocabile: il lato mostruoso degli umani è cupo e spaventoso, tanto quanto il lato umano dei mostri è fragile e pietoso. Entrambi vivono in un mondo terrificante, ingiusto e malvagio nel quale gli interessi dei singoli – come Tetra (doppiata da Lara Pulver, l’Irene Adler di Sherlock), strega identica nell’aspetto a Kahlan di La spada della verità e accecata dall’odio nei confronti dei witcher – vengano camuffati in bisogni della massa.

È una realtà orribile ma pullulante di vita, di mutazioni, di specie che evolvono e altre che cedono il passo, quella in cui si ritroverà a crescere il piccolo Geralt. A proposito del personaggio incarnato da Henry Cavill con mirabile inespressività, vale la pena concludere con una provocazione che riguarda proprio la greve e fosca trasposizione di cui è protagonista: Revelation of the Wolf, concepito come intermezzo estivo e riempitivo tra prima e seconda annata della serie madre, è meglio di The Witcher.

