Su scuola, lavoro e salute le donne afghane rischiano un salto indietro di vent’anni

23 Agosto 2021 – 15:04

(Foto: Paula Bronstein/Getty Images)Nei vent’anni successivi alla caduta del regime fondamentalista talebano le condizioni di vita in Afghanistan hanno conosciuto un continuo miglioramento. In particolare la popolazione femminile ha potuto beneficiare di migliori condizioni di salute, di un più facile e diffuso accesso all’istruzione e al lavoro e di una diminuzione delle gravidanze in età adolescenziale. Tutte queste conquiste rischiano però ora di essere drammaticamente spazzate via dal nuovo regime che, nonostante le promesse per blandire la comunità internazionale, è guidato dalle stesse persone e dagli stessi princìpi che nel 1996 vietarono alle donne di andare a scuola o di lavorare.

Scuola

“Negli ultimi due decenni sono stati fatti enormi progressi rispetto all’istruzione delle donne e delle ragazze” ha spiegato Susannah Hares, direttrice dei programmi educativi presso il Center for global developement, ma “ora, tutto ciò rischia di perdersi velocemente ed è probabile che vedremo davvero tante, tante ragazze afghane costrette a lasciare la scuola“. Dopo la caduta del governo talebano infatti, secondo dati Unesco, i tassi di iscrizione nelle scuole e nelle università da parte di ragazze e donne sono quasi raddoppiati. Parallelamente, i livelli di gravidanze in età adolescenziale, dovuti a matrimoni forzati o a rapimenti, sono diminuiti del 160% tra il 2001 e il 2019.

Lavoro

Inoltre, le donne sono anche diventate una parte consistente della forza lavoro afghana, arrivando a livelli di coinvolgimento lavorativo mai raggiunti prima. Dal 2001 le donne sono arrivate a rappresentare il 40% del totale degli insegnanti delle scuole primarie e un quinto del totale dei dipendenti pubblici amministrativi. Mentre in Parlamento un seggio su quattro era occupato da una donna. Non c’è quindi da stupirsi che la popolazione femminile si sia detta in maggioranza contraria a un ritorno del regime talebano. Secondo un sondaggio compiuto dall’Asia foundation nel 2019, solo il 45% delle donne intervistate vedeva con favore un ingresso nel governo dei fondamentalisti, contro un 71% di sostegno da parte maschile.

Salute

Anche la tutela della salute è migliorata negli ultimi venti anni, facendo dimezzare i tassi di mortalità infantile e il rischio di morte per parto. In generale è aumentata anche l’aspettativa di vita, con una crescita di circa 10 anni rispetto al 2001. Nonostante ciò, in Afghanistan l’aspettativa di vita è ancora 8 anni più bassa della media mondiale e 5 sotto la media dell’Asia meridionale. Inoltre gli standard di vita sono ancora i più bassi dell’area e più di metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, riporta il Financial Times.

Aiuti internazionali

Questo anche a causa della direzione presa dagli aiuti e dai finanziamenti internazionali, dirottati più verso la difesa e le spese militari che nella direzione di veri piani di sviluppo e indipendenza economica. Nell’ultimo anno l’Afghanistan è riuscito a esportare solo un miliardo di dollari in beni, meno del Tajikistan, stato limitrofo ma con una popolazione di quattro volte inferiore. Questo perché ancora l’80% dell’economia afghana è informale.

Con l’arrivo del nuovo regime è probabile che anche i pochi aiuti internazionali vengano definitivamente tagliati e che economia e istruzione conoscano un rapido declino, tale da riportare l’Afghanistan indietro di venti anni.

The post Su scuola, lavoro e salute le donne afghane rischiano un salto indietro di vent’anni appeared first on Wired.

Fonte: Wired