Nine Perfect Strangers è un mosaico di disagio tanto enigmatico quanto superficiale

23 Agosto 2021 – 18:04

https://www.youtube.com/watch?v=INhIl18bQ6o

Nove persone, quasi tutte ricche o comunque privilegiate, tutte con un bagaglio di traumi e problemi dalla varia natura, si ritrovano in un costosissimo centro benessere, il Tranquillum, per un’esperienza che è a metà fra il ritiro spirituale e il rehab: è questa la premessa di Nine Perfect Strangers, la nuova miniserie sbarcata il 20 agosto su Amazon Prime Video. Tutto, dall’ambientazione lussuosissima e lussureggiante alle inquadrature poetiche e patinate, vuole darci l’idea di un Eden perfetto e conciliante, in cui anche l’umanità più caotica verrà messa a regime. Ovviamente non andrà in questo modo, così come la confezione patinatissima nella quale vengono serviti questi dieci episodi non riesce a nascondere difetti evidenti e in qualche modo frustranti.

La produzione di per sé era stata concepita come garanzia di successo: la storia è tratta dal romanzo omonimo di Lianne Moriarty, la scrittrice da cui è stata tratta la clamorosa Big Little Lies; da quel successo Hbo arrivano anche il co-creatore David E. Kelley, e soprattutto la protagonista Nicole Kidman, che qui si cala nei panni della ieratica santona Masha: è lei con i suoi lunghissimi capelli biondi, le sue espressioni enigmatiche (sempre al confine fra sorriso, smorfia e pianto) e il suo pittoresco accento russo (che però si perde nel doppiaggio italiano) a fare da guida spirituale, talvolta anche violenta, ai vari ospiti. Come spesso accade nelle recenti interpretazioni di Kidman, le sue capacità attoriali sembrano trascendenti, riducendosi a una drammaticità impercettibile, ridotta ai minimi termini, ma che solo superficialmente si potrebbe ridurre ad apatia.

Anche il resto del cast è notevole: dopo anni di commedie Melissa McCarthy continua ad esplorare ruoli drammatici dopo l’ottimo Copia originale, anche se qui nel ruolo di una scrittrice fallita e truffata non trattiene momenti di grande sagacia, soprattutto grazie alle preziose interazioni con Bobby Cannavale, ex campione dalla natura autodistruttiva e dall’irrefrenabile carisma; Michael Shannon è il padre di una famiglia attraversata da un grande lutto a cui risponde con un sfinente entusiasmo alla vita, mentre Regina Hall è una donna di mezza età tanto allegra e modesta quanto incline ad attacchi di rabbia furiosi. Ancora, Luke Evans è un insider misterioso e sedizioso, mentre Samara Weaving incarna alla perfezione il fardello di un’estetica perfetta per Instagram ma che nasconde un animo profondo e turbato.

Questi personaggi, così come gli altri ospiti ma anche gli stessi operatori di questa spa fuori dal mondo, sono messi assieme in modo quasi alchemico per scatenare crisi esistenziali, turbamenti interiori, percorsi di crescita. Sebbene le premesse siano piuttosto promettenti, appunto, il risultato è più idiosincratico che altro: i rimedi proposti dal centro, fra smoothie e corse coi sacchi, rasentano gli stereotipi new age più beceri mentre sembra che la storia goda solo nel complicare le interazioni istericamente fra i vari protagonisti piuttosto di permettere loro una vera e propria evoluzione narrativa. I primi episodi, almeno, scorrono con estrema lentezza mentre i piani di Masha, e il suo stesso oscuro passato, vengono rivelati con parsimonia estenuante.

Non si può dire che Nine Perfect Strangers non sia però una serie interessante. La sua costruzione idilliaca, contrapposta a questa varia umanità frustrata, non ha altro che aumentare un fascino curioso e forse morboso, che spinge a continuare a indagare il percorso di queste persone, le quali probabilmente sono anche oggetto di un folle esperimento dai contorni mai del tutto chiari. Si procede, dunque, a costo di farsi strada fra una foresta verdeggiante di superficialità, in cui i vari traumi (dal suicidio alle dipendenze, dai problemi coniugali alle crisi di mezz’età) sono quasi scelti e raccontati secondo un manuale fin troppo trito. L’attesa per delle svolte davvero eclatanti cresce sempre di più, mentre si fatica a immedesimarsi davvero in queste varie figure. Eppure, come sempre quando si ha la possibilità di spiare la vita degli sconosciuti, la curiosità è un piatto che non conosce detox.

The post Nine Perfect Strangers è un mosaico di disagio tanto enigmatico quanto superficiale appeared first on Wired.

Fonte: Wired