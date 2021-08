La mini TV dei Simpson che riproduce gli episodi all’infinito

23 Agosto 2021 – 18:04

(Foto: Reddit – buba447)La tv viola a tubo catodico al centro del salotto della famiglia Simpson è uno degli elementi iconici più ricorrenti in praticamente ogni episodio della celeberrima serie animata. Un utente di Reddit ha voluto renderle omaggio con una riproduzione in miniatura stampata in 3D perfettamente funzionante, con in memoria tutte le puntate delle prime gloriose undici stagioni.

Amata in modo viscerale da Homer, che trascorre buona parte del tempo ipnotizzato a seguire sport o programmi spazzatura, e contesa da Bart e Lisa, d’accordo soltanto quando si tratta di Grattachecca & Fichetto, la televisione di casa Simpson è ormai nella memoria collettiva dei fan grazie al suo colore viola acceso, le due manopole vecchio stile su un lato, le antenne sbilenche in alto e i piedini per poggiarla sul pavimento.

Il redditor buba447 ha disegnato un modello tridimensionale della televisione tramite il software Fusion 360 e ha dato alla stampa i vari componenti con una Ender-3 Pro. Una piccola piastra Raspberry Pi Zero fa da centralina, per controllare il display a risoluzione 640×480 pixel, gestire l’alimentazione via usb e comunicare con l’altoparlante integrato. Tutto è curato nel dettaglio: la manopola superiore accende il dispositivo, quella inferiore regola il volume dello speaker. Una slot per sd ospita una scheda da 32 gb che ospita tutti gli episodi delle prime undici stagioni, che vengono riprodotti in ordine sparso.

A differenza del cabinato che celebra il trentennale del celebre gioco arcade sulla serie, il mini tv dei Simpson non è in vendita online. Tuttavia, bubba447 – in perfetto stile hobbista – ha promesso che diffonderà entro pochi giorni le istruzioni per stampare in casa i vari elementi, ordinare i giusti componenti e montare ad hoc il tutto. A tal proposito, ecco una serie di modelli delle migliori stampanti 3D sotto i 1000 euro per la casa.

The post La mini TV dei Simpson che riproduce gli episodi all’infinito appeared first on Wired.

Fonte: Wired