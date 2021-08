Collega un mouse Razer e diventi admin Windows 10

23 Agosto 2021 – 13:50

Una vulnerabilità nel software Razer Synapse permette di ottenere i privilegi di amministratori collegando un mouse al computer con Windows 10.

