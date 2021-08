Chi è DanyTheGaggio, la star di tiktok che imita i bambini e ricrea scene famigliari

23 Agosto 2021 – 14:29

Dietro ai personaggi del tiktoker si cela Daniele Cabras, ragazzo di 25 anni di Domus de Maria che online si è specializzato in imitazioni, concentrandosi in particolare su situazioni della sua quotidianità famigliare, presente e passata. Tra le sue clip più riuscite ci sono quelle in cui imita linguaggi e abitudini di bambini e ragazzi.

Fonte: Fanpage Tech