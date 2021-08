Bonus Cultura, scadenza imminente: 31 agosto 2021

23 August 2021 – 18:52

Siamo agli sgoccioli: ultimi giorni per poter richiedere il Bonus Cultura 18app, dopodiché l’occasione sarà perduta per i nati nel 2002 e aventi diritto.

The post Bonus Cultura, scadenza imminente: 31 agosto 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico