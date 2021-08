American Crime Story: Impeachment, il trailer e quello che c’è da sapere

23 Agosto 2021 – 15:04

https://www.youtube.com/watch?v=SgEdmR1Av2A

Dopo la prima immagine ufficiale diffusa a inizio mese, ecco arrivare il trailer ufficiale di American Crime Story: Impeachment, il nuovo capitolo del progetto antologico firmato da Ryan Murphy che ricostruisce i casi più eclatanti della cronaca americana recente. Dopo il processo a O.J. Simpson e l’assassinio di Gianni Versace, la serie si concentra sulla vicenda di Monica Lewinsky e del suo affaire con l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. I dieci episodi inediti faranno il loro debutto negli Stati Uniti a partire dal prossimo 7 settembre.

La serie

Scritto da Jeffrey Toobin a partire dal libro A Vast Conspiracy di Sarah Burgerss, questo terzo capitolo di American Crime Story vuole appunto approfondire la crisi politica e mediatica che, dalla metà degli anni Novanta, coinvolse Clinton, divenuto il primo presidente dopo un secolo a essere oggetto di impeachment (ovvero il procedimento secondo cui alte cariche istituzionali vengono messe sotto accusa ed eventualmente rimosse) per aver dichiarato il falso sulla sua relazione con Lewisky, all’epoca del suo stage alla Casa Bianca. Accanto a lei si descrivono però anche altre due figure, quella di Linda Tripp, sua confidente ed ex dipendente del ministero della Difesa, e Paula Jones, giornalista che in quegli anni aveva accusato lo stesso Clinton di molestie sessuali.

La storia vera

Tutto ruota attorno al cosiddetto Sexgate o Monicagate, lo scandalo che appunto coinvolse Clinton nel corso del suo secondo mandato. Secondo la ricostruzione dei fatti l’ex presidente aveva iniziato nel 1995 una relazione di natura sessuale con l’allora stagista ventiduenne Lewinsky, la quale aveva confessato l’affaire in numerose telefonate alla sua amica Tripp. Quando nel 1998 scoppiò il caso parallelo della accuse di Jones a Clinton, Tripp decise di rendere note le conversazioni telefoniche che aveva opportunamente registrato, di fatto dando Monica in pasto ai media e alla giustizia e spingendo Clinton allo spergiuro: durante le audizioni sul caso Jones, infatti, il presidente negò di aver avuto rapporti con Lewinsky, venendo poi smentito da prove schiacciati. Proprio per aver mentito alla nazione, Clinton fu messo sotto impeachment, anche se il procedimento si risolse alla fine dell’anno nella sua assoluzione.

Il cast

Come da tradizione nelle produzioni di Murphy, il cast della serie prevede numerosi attori, alcuni collaboratori storici dello showrunner altri assolute novità, chiamati a trasformarsi nei vari protagonisti della vicenda: a interpretare Monica Lewinsky c’è Beanie Feldstein, già vista in Lady Bird e What We Do in The Shadows, mentre Clive Owen dà il volto a Bill Clinton; Linda Tripp è interpretata invece da una delle muse di Murphy, Sarah Paulson, mentre nel ruolo di Paula Jones si cala Annaleigh Ashford. A completare il cast ci sono Edie Falco nei panni di Hillary Clinton, Margo Martindale in quelli di Lucianne Goldberg (l’agente letteraria che spinse Linda Tripp a registrare Monica Lewinsky) e Cobie Smulders in quelli della giornalista conservatrice Anne Coulter.

La saga

Impeachment è appunto la terza stagione della serie antologica American Crime Story, a sua volta modellata su un altro grande successo di Murphy, American Horror Story: questa su Clinton e Lewinsky ha preso il posto di un’altra ipotetica terza stagione che sarebbe dovuta riguardare il malfunzionamento della macchina dei soccorsi in seguito all’uragano Katrina, che è stata però abbandonata; un quarto capitolo, dedicato ai fondatori del mitico Studio 54 Steve Rubell e Ian Schrager, è invece attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo Ryan Murphy continua a moltiplicare i suoi impegni: oltre all’altra antologia American Horror Stories, il cui debutto è previsto l’8 settembre su Disney+, il network americano Fx gli ha commissionato per i prossimi mesi anche altre serie dal formato simile, intitolate American Love Story e American Sports Story.

