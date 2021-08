50 aeroporti spettacolari

23 Agosto 2021 – 9:04

Dimenticatevi solo per un momento del green pass e del Passenger locator form. Concentratevi, piuttosto, sul fascino degli aeroporti: spesso sterminati, mediamente organizzati, sospesi nel tempo e nello spazio. Sono stati definiti “non luoghi” dall’antropologo francese Marc Augé nel 1992 e sono diventati protagonisti del film The Terminal, diretto nel 2004 da Steven Spielberg, in cui Tom Hanks rimane bloccato al JKF di New York. Ma la verità è che sono porte aperte al viaggio, dove spesso tutto inizia e tutto finisce.

In giro per il mondo ce ne sono di davvero incredibili (e noi li abbiamo raccolti nella gallery sopra): quelli enormi, quelli ai confini del pianeta, quelli firmati dalle archistar. Ancora: gli scali affacciati sul mare caraibico o che ospitano un acquario gigante. Ci sono persino le piste di atterraggio in spiaggia e che richiedono l’uso di passaggi a livello come i treni. Quindi, allacciate le cinture e preparatevi a decollare.

