NVIDIA-ARM: possibile ostacolo alla concorrenza

22 Agosto 2021 – 10:49

L’autorità antitrust del Regno Unito ritiene che l’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA rappresenti un problema per la concorrenza.

The post NVIDIA-ARM: possibile ostacolo alla concorrenza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico