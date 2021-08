DAZN: problemi di streaming per tre minuti

22 Agosto 2021 – 13:49

All’inizio della partita Inter-Genoa si è verificato blocco di circa tre minuti, a causa di un picco di traffico non gestito dalle CDN di DAZN.

Fonte: Punto Informatico