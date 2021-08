Questo è lo smartwatch che deve stare al tuo polso (-39%)

21 Agosto 2021 – 19:49

Lo Smartwatch R3PRO di Iowodo è un vero portento: non gli manca praticamente nulla e costa pochissimo rispetto alle grandi marche.

The post Questo è lo smartwatch che deve stare al tuo polso (-39%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico