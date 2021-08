Nasce TikTok Radio, la stazione ufficiale dell’ app sarà gestita dai tiktoker

21 August 2021 – 17:17

I pezzi in rotazione saranno quelli legati ai video più virali nell'app, costantemente in evoluzione secondo i trend che si alternano al suo interno, ma i brani non saranno l'unico aspetto di TikTok Radio preso in prestito dalla piattaforma di condivisione. A presentare le playlist sarà una squadra di tiktoker noti, mentre tra gli ospiti sono previste vere e proprie celebrità della piattaforma.



I pezzi in rotazione saranno quelli legati ai video più virali nell'app, costantemente in evoluzione secondo i trend che si alternano al suo interno, ma i brani non saranno l'unico aspetto di TikTok Radio preso in prestito dalla piattaforma di condivisione. A presentare le playlist sarà una squadra di tiktoker noti, mentre tra gli ospiti sono previste vere e proprie celebrità della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech