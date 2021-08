Le biografie a fumetti dell’autunno da non perdere

21 Agosto 2021 – 9:04

Negli ultimi anni il genere delle biografie a fumetti è diventato sempre più popolare. Musicisti, scienziati, attori, politici, scrittori, attivisti e tanti altri personaggi celebri sono stati tratteggiati dalle matite e dalle penne di celebri fumettisti italiani e internazionali, raccontando vite ed episodi reali spesso più avvincenti della fiction.

Il successo non sembra destinato ad arrestarsi e da settembre è in arrivo un buon numero di novità avvincenti nelle librerie, fumetterie e nei negozi online. Nella gallery in alto, sei biografie a fumetti in uscita entro dicembre.

