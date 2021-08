Cosa sono gli NFT: te lo spiega Paris Hilton

21 August 2021 – 10:00

Ospite di Jimmy Fallon, l’ereditiera ha spiegato cosa sono i Non-Fungible Token: il business legato agli NFT è esploso nella prima metà dell’anno.

The post Cosa sono gli NFT: te lo spiega Paris Hilton appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico