Artemis HLS: progetto sospeso fino al 1 novembre

21 Agosto 2021 – 13:49

In seguito alla denuncia presentata da Blue Origin, la NASA ha sospeso il contratto del lander lunare (assegnato a SpaceX) fino al 1 novembre.

