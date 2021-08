787mila dollari per il manuale del computer Apple II: l’ha firmato Steve Jobs

21 Agosto 2021 – 17:29

In una recente asta sono stati messi in vendita numerosi oggetti appartenuti o passati dalle mani del fondatore di Apple. Un suo biglietto da visita è stato acquistato per oltre 12mila dollari, mentre il manuale venduto alla cifra record contiene la firma dell'imprenditore e una dedica personale.



Fonte: Fanpage Tech