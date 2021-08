Un tuffo nell’era giurassica, in Inghilterra

20 Agosto 2021 – 12:04

Si chiama Jurassic Encounter e ha fatto il suo debutto questa estate nel Regno Unito a Londra, precisamente al Grovelands Park. Si tratta di un’installazione interattiva all’aperto che toccherà quattro grandi città oltremanica: dopo Londra, infatti, sarà la volta di Cardiff, Glasgow e Birmingham.

Nel dettaglio, in mezzo alla natura vengono proposti 50 dinosauri a grandezza naturale dei periodi Giurassico, Triassico e Cretaceo. Ogni dinosauro ha parti del corpo in movimento robotico e fauci spalancate, con effetti sonori realistici.

Viste le grandezze, ai visitatori sembrerà di incontrare davvero dinosauri e potranno riconoscerli dal repertorio dei loro film preferiti. Ci sarà, ad esempio, un T-rex gigante di 18 metri, Triceratops di 8 metri, Velociraptor in gabbia, Spinosaurus di 7 metri, Diplodocus alto 16 metri e Stegosaurus di 6 metri. Poco importa se non si ricordano i nomi: un pannello informativo, infatti, posto sotto ogni istallazione fornisce tutte le informazioni sul dinosauro.

The post Un tuffo nell’era giurassica, in Inghilterra appeared first on Wired.

Fonte: Wired