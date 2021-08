OnlyFans proibirà i contenuti sessualmente espliciti

(foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)OnlyFans è prossima a una svolta che sembra poter segnare profondamente la sua ancora giovane storia. La piattaforma che ospita per la stragrande maggioranza contenuti per adulti da ottobre dirà basta a foto e video sessualmente espliciti.

A riportare per primo questa decisione è stato Bloomberg a cui l’azienda ha riferito che sta apportando modifiche a causa della pressione ricevuta dai suoi partner bancari e dai fornitori di servizi di pagamento.

“A partire dal 1 ottobre 2021, OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto che contenga comportamenti sessualmente espliciti”, ha fatto sapere il sito. “Per garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan – ha continuato – dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”. I creatori ospitati dal sito potranno comunque pubblicare immagini di nudo purché rispettino la politica del sito.

Nel corso della pandemia OnlyFans è diventato sempre più popolare visto che l’industria di video per adulti, come altre, ha interrotto la sua produzione. In quel momento la piattaforma si è rivelato una risorsa inestimabile per molti creatori, o aspiranti tali, che l’hanno usata per monetizzare direttamente il loro seguito senza interagire con aziende del settore.

OnlyFans rivendica più di 2 milioni di creator – che si dice abbiano guadagnato più di 5 miliardi di dollari sulla sua piattaforma – e 130 milioni di utenti. L’anno scorso,il sito ha generato 2 miliardi di dollari di vendite, di cui OnlyFans riceve il 20%.

Secondo un’inchiesta di Bbc, la moderazione della piattaforma è stata molto blanda. L’emittente britannica ha scritto di avere visto un manuale interno a OnlyFans che incaricava i dipendenti di dare agli utenti tre avvertimenti prima di bloccarli, anche se il contenuto che veniva rimosso era illegale. Gli account di maggior successo, secondo questa indagine, venivano gestiti da un team separato che concedeva loro ancora più possibilità.

Il porno sulla piattaforma ha avuto però come conseguenza la difficoltà ad attrarre investitori, secondo quanto scrive Axios. Da qui, la necessità di un cambiamento e di linee guida più stringenti.

In generale sembra che OnlyFans voglia accreditarsi sempre di più come una piattaforma ad abbonamento che mette in contatto diretto i creativi con un pubblico generalista e non più solo interessato a contenuti per adulti. Solo di pochi giorni fa è la notizia del lancio di una nuova app targata OnlyFans, ma che non ospita nudità.

