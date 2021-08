Microsoft 365: aumenta il prezzo dell’abbonamento

20 Agosto 2021 – 13:49

L’azienda di Redmond ha annunciato il primo aumento dei prezzi per gli abbonamenti ad alcuni piani della suite di produttività Microsoft 365.

