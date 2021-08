IPCEI per batterie: un miliardo dal 3 settembre

20 August 2021 – 16:41

A partire dal 3 settembre, le aziende italiane selezionate per partecipare agli IPCEI potranno chiedere le agevolazioni per progetti sulle batterie.

