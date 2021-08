I film più attesi in arrivo alla Mostra del cinema di Venezia

20 Agosto 2021 – 12:04

Si avvicina la data di inizio della 78esima Mostra del cinema di Venezia e con questa, la première del kolossal più atteso dell’anno, Dune di Denis Villeneuve. Ma quella del 2021, al netto della questione pandemia, è una delle edizioni più speciali della kermesse dell’era del direttore Alberto Barbera: il programma è ricchissimo, costellato di film prodotti dalle grandi major, da ben cinque film italiani in gara e dalla presenza di tantissime star internazionali. Anche quest’anno il festival ha preso le sue precauzioni contro i contagi: si accederà solo col green pass e con posto assegnato al cinema e la capienza delle sale sarà dimezzata, per non incorrere in assembramenti. In attesa del festival, che quest’anno si terrà dal 1° all’11 settembre, vi offriamo una panoramica dei più film attesi che saranno presentati al festival per poi venire distribuiti in Italia e nel mondo nei mesi successivi.

Dune

Di Dune molto abbiamo scritto su Wired: la première della trasposizione cinematografica dell’opera di Frank Herbert – la seconda dopo l’onirico adattamento di David Lynch nel 1984 – sarà il 3 settembre. Dune è un’operazione ad alto budget con un cast stellare – da Timothée Chalamet a Zendaya, da Jason Isaac a Javier Bardem, da Jason Momoa a Zhang Zhen – in due parti incentrata sulla nobile famiglia Atreides e il suo coinvolgimento nelle lotte di potere per avere il controllo della sostanza più preziosa dell’universo, la spezia. Villeneuve aveva già presentato a Venezia un altro mirabile film di fantascienza, Arrival ,e non aveva deluso i fan di Blade Runner con il sequel supercitazionista 2049: non c’è ragione di dubitare che anche Dune appagherà il pubblico all’uscita in sala prevista per il 16 settembre (in Italia, negli Stati Uniti debutterà il 22 ottobre).

Mainetti e Sorrentino

Tra i film italiani in concorso – America Latina di Fabio e Damiano D’Innocenzo, Il buco di Michelangelo Frammartino, Qui rido io di Mario Martone, Freaks Out di Gabriele Mainetti e È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino – quelli al centro dell’attenzione sono gli ultimi due. Sorrentino, il regista italiano attualmente più amato nel mondo colloca la storia – la sua, perché evoca la morte improvvisa dei genitori – nel 1987, esplorando l’amore per la squadra del Napoli di Diego Armando Maradona. Mainetti, invece, torna a parlare di freaks, di mostri; dopo aver esordito nel 2015 con il folgorante cinecomic Lo chiamavano Jeeg Robot, questa volta si focalizzerà su fenomeni da baracconi di un circo nostrano a metà degli anni ‘40. Nel cast c’è ancora Claudio Santamaria.

Almodóvar e Madres Paralelas

L’onore di aprire l’edizione 2021 del festival spetta a Pedro Almodóvar con Madres Paralelas, film su due future madri single in attesa di partorire, unite nella stessa stanza d’ospedale, divise dallo spirito con cui affrontano la maternità. Nel cast Penélope Cruz. La regista quarantenne Ana Lily Amirpour torna a Venezia dopo aver presentato il brutale indie The Bad Batch nel 2016, questa volta con Mona Lisa and the Blood Moon, su una fanciulla dalla capacità particolari che si rifugia tra le vie di New Orleans dopo la fuga da un istituto psichiatrico. Jeon Jong-seo di The Burning, Kate Hudson e Ed Skrein nel cast presente al festival. Jane Campion torna al cinema dopo un’assenza durata anni con un dramma intitolato The Power of the Dog incentrato su uno stimato proprietario di ranch del Montana che va in crisi quando il fratello si presenta a casa con la nuova famiglia. Protagonisti Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Last but not least, da non perdere saranno Spencer di Pablo Larraín – che a Venezia aveva già presentato Jackie con Natalie Portaman su Jackie Kennedy) -, ovvero la vita della principessa Diana portata su grande schermo con Kristen Stewart a vestirne i panni. Lo stesso vale per Il collezionista di carte di Paul Schrader con Oscar Isaac e per l’ultima mega produzione di Ridley Scott, fuori concorso, The Last Duel, adattamento storico del romanzo L’ultimo duello ambientato nella Francia del 1300 con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck e, infine, l’intrigante horror psicologico ambientato nella Swinging London Ultima notte a Soho di Edgar Wright (La trilogia del cornetto) con Adam Driver, presentato fuori concorso. Quale film attendete più trepidanti?

