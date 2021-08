Horizon Workrooms: meeting in realtà virtuale

20 Agosto 2021 – 13:50

Horizon Workrooms per Oculus Quest 2 è la nuova app di Facebook che consente di creare stanze per le riunioni virtuali tra colleghi di lavoro.

The post Horizon Workrooms: meeting in realtà virtuale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico