Cos’è il mukbang, il trend video dello scomparso Youtubo in cui i protagonisti mangiano online

20 Agosto 2021 – 20:29

In diretta o in filmati pre-registrati; davanti a pietanze insolite o a grandi quantità di cibo. Le clip che appartengono a questa categoria sono migliaia, ognuna con le sue peculiarità, ma il genere diventato popolare in Corea del Sud e poi diffusosi in tutto il mondo è basato su una sola regola: consumare pasti in compagnia degli spettatori.

