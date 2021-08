L’enoteca di Madrid che sembra un fumetto

19 August 2021 – 9:00

Ordinare tapas e bere vino dentro a un fumetto in bianco e nero. È questa la sensazione che devono provare gli avventori di Estando Contigo, wine bar super instagrammabile che ha aperto a Madrid ad aprile di quest’anno da tre soci, Marta, Toñín e David. Molto simile al 2D Cafe di Tokyo, in Giappone, è decorato e arredato come se fosse una pagina di un fumetto vecchio stile: dalle sedie ai tavoli, dalle porte alla biblioteca, tutto sembra disegnato con carta e penna.

Il locale si trova in Calle de la Independencia 1, a due passi dalla fermata della metropolitana Opera e poco lontano dal Palazzo Reale. La sua specializzazione sono i vini, che vengono selezionati con cura, ma ad attirare i visitatori è soprattutto la particolare decorazione del luogo. I disegni (tracciati in nero su fondo bianco) sono stati fatti da Ismael Ceballos, che ora fa il cameriere nell’enoteca, si legge su Madrid Differente.

The post L’enoteca di Madrid che sembra un fumetto appeared first on Wired.

Fonte: Wired