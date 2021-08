Le più belle tazze mug dedicate alle serie tv

19 Agosto 2021 – 9:04

Quali sono le più belle tazze mug dedicate alle serie tv più famose? Abbiamo scelto cinque proposte, ispirate a telefilm celeberrimi: un simpatico e economico gadget in ceramica da regalare o da regalarsi per allietare la colazione o la pausa caffè (o tè) in modo originale.

Tazza mug Stranger Things

Una delle serie tv più seguite degli ultimi anni, Stranger Things, ha compiuto cinque anni ed è pronta ad accogliere la quarta stagione. La tazza mug dedicata riprende l’ormai iconico logo a caratteri rossi su sfondo nero. Costa circa 14 euro su Amazon, qui un po’ di alternative.

Tazza mug Rick and Morty

Una vera chicca questa tazza, visto che si ispira a uno dei più divertenti episodi della pazza serie animata Rick and Morty, il terzo della terza stagione, quando Rick si trasforma in un cetriolo, sopravvive nelle fogne tra scarafaggi e ratti, prima di una lotta all’ultimo sangue in un misterioso edificio che ospita un’agenzia segreta straniera… il tutto per evitare una seduta di terapia familiare. Il prezzo di questa tazza è di circa 12 euro su Amazon, qui una serie di altre tazze sulla serie.

Tazza mug The Big Bang Theory

Bazinga! Nonostante la serie si sia chiusa, c’è ancora tanto affetto attorno ai protagonisti di The Big Bang Theory e non c’è dubbio che Sheldon sia quello più popolare. Questa tazza mug riprende la sua esclamazione più famosa. Costa 14 euro su Amazon, qui un po’ di alternative.

Tazza mug Friends

Friends ha segnato un fugace ritorno qualche mese fa, generando nuovi meme e polemiche. Gli appassionati della serie possono premiarsi con la tazza che riprende il logo del bar Central Perk, dove sono girate moltissime scene. Il prezzo è di circa 15 euro su Amazon, qui altre tazze.

Tazza mug Peaky Blinders

Infine, una delle serie più recenti, l’apprezzata Peaky Blinders sulle vicende della famiglia criminale degli Shelby, attesa alla sesta stagione. Il prezzo è di circa 13 euro su Amazon, qui un po’ di alternative.

The post Le più belle tazze mug dedicate alle serie tv appeared first on Wired.

Fonte: Wired