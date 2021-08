La funzione di WhatsApp che fa sparire i messaggi dopo 90 giorni

19 Agosto 2021 – 14:29

L'ultima novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea è una nuova opzione che permette di mantenere i messaggi nella memoria del telefono dei destinatari per un mese e mezzo prima di eliminarli in automatico. Si tratta di una opzione aggiuntiva rispetto ai 7 giorni che rappresentano attualmente la durata massima dei messaggi effimeri.



Fonte: Fanpage Tech