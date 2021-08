Intel Alchemist: dettagli dell’architettura Xe-HPG

19 Agosto 2021 – 19:50

Intel ha svelato nuove dettagli sull’architettura Xe-HPG e la GPU Alchemist che sarà disponibile nel primo trimestre 2022.

