Il sequel di Aquaman sarà ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava

19 August 2021 – 12:22

James Wan, regista di Aquaman 2, ha svelato che per il sequel delle avventure del guardiano degli oceani impersonato da Jason Momoa si è ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava. Noto nel resto del mondo come Planet of the Vampires, l’horror del celebrato re del genere italiano costituisce una forte fonte di ispirazione per il regista che tra il primo e secondo capitolo del cinecomic ha realizzato proprio un film dell’orrore, Malignant. Pochissimo è stato diffuso della trama che guiderà il seguito di Aquaman, se non quello che si sono lasciati sfuggire gli stessi interpreti. Per esempio, Yahya Abdul-Mateen II ha lasciato intuire che più spazio sarà riservato al suo personaggio, l’antagonista Black Manta, a cui saranno dedicati “molti bei momenti della narrazione”.

La rivelazione di Wan, dispensata in un’intervista alla rivista specializzata Total Film, si attesta quindi come l’indizio più significativo sul futuro del film; “Aquaman and the Lost Kingdom” ha spiegato “è fortemente influenzato da Planet of the Vampires, perché puoi strappare qualcuno dall’orrore ma non puoi strappare l’orrore da qualcuno”. Wan ha approfondito confessando che i momenti più bui e le scene più dark che aveva in mente per il primo Aquaman era state eventualmente epurate ma che l’intento per il sequel è quello di abbandonare questo orientamento per circondare i personaggi di oscurità. “Il primo capitolo ha colto di sorpresa molti spettatori, questo perché non tutti avevano familiarità con i fumetti, calati in una realtà piuttosto strana. Qualcuno è rimasto perplesso dal fatto che non ho buttato via tutto quel materiale per fare un film pesante e oscuro, cosa che secondo me non sarebbe stata appropriata. Con il secondo film invece mi potrò sbizzarrire”, ha anticipato Wan.

Terrore nello spazio è incentrato su due astronavi per l’esplorazione dello spazio – la Gallion e l’Argos – che ricevono una richiesta di aiuto dal pianeta inesplorato Argos solo per ritrovarsi posseduti da entità aliene vampiresche che li trasformano in maniaci assassini e mirano ad abbandonare il proprio mondo. Solo il capitano di uno dei vascelli manifesta la forza di volontà per resistere alla possessione di questi parassiti incorporei. Il film era stato già la fonte di ispirazione del primo Alien di Ridley Scott. Nel cast di Aquaman 2, il sequel del film del 2018 che uscirà col titolo Aquaman and the Lost Kingdom, tornano Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen, mentre nei panni del nuovo villain dovrebbe esserci Pilou Asbæk di Game of Thrones.

