Fake news sui vaccini, chiusi 3.000 account Facebook

19 Agosto 2021 – 13:49

Facebook ha eliminato oltre 3.000 account, pagine e gruppi che diffondevano false informazioni sul virus COVID-19 e i vaccini.

