Echo Flex + Philips HUE: bundle a soli 28€ (-53%) | Offerte Amazon

19 Agosto 2021 – 19:49

Va in offerta un particolare bundle che include un Amazon Echo Flex e una coppia di lampadine smart della serie Philips HUE.

The post Echo Flex + Philips HUE: bundle a soli 28€ (-53%) | Offerte Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico